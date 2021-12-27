Fransa’dan Afganistan hamlesi! İlk sevkiyat gerçekleşti

Afganistan'da üç vilayetin havaalanlarına yerleştirilmek üzere Fransa ile yapılan anlaşma çerçevesinde ilk radar sevkiyatı gerçekleştirildi.

Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçtiği Ağustos ayında ABD ve yerel güçler ülkeyi terk etmeden önce havaalanlarındaki radarları büyük oranda tahrip etmişti.

Afganistan İslam Emirliği Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan radar sistemlerinin başkent Kabil'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'dan alınan radar sistemleri, başkent Kabil, Belh ve Herat'taki havaalanlarında kullanılacak. Bu havaalanlarında radarların olmayışı veya bozuk olması nedeniyle uçuşlar kısıtlı bir şekilde gerçekleştiriliyordu.

112 milyon euroluk anlaşma

Fransız şirketi Thales ile radarların temini ve montajı için 112 milyon euroluk anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre tüm radar ve ekipmanları 2023 yılı sonuna kadar Afganistan'a teslim edilmiş olacak.

Afganistan genelinde 24 havaalanı bulunuyor. Bunlardan Kabil, Belh, Herat, Kandahar ve Host vilayetlerindekiler uluslararası uçuşlar için inşa edilirken, diğer vilayetlerdeki havaalanları iç hat uçuşları için kullanılıyor.