Fransa'daki Notre Dame Katedrali neden yandı? | Notre Dame Katedrali'nin önemi nedir?

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Yetkililer katedralden uzak durulması çağrısında bulundu. Paris’in simge yapılarından olan Katedral'de çıkan yangın Fransa’yı ayağa kaldırdı. Peki, Notre Dame Katedrali’nde neden yangın çıktı? Notre Dame Katedrali'nin önemi nedir?

Notre Dame Katedrali yandı

Paris’te yer alan 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın Fransa’da şok etkisi yarattı. Tarihi yapının çatısında çıkan yangın sonucu Paris’in sembol yapısı büyük zarar gördü.

UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer alan Notre Dame Katedrali’nin kulesi çöktü ve binada büyük zarar meydana geldi. Fransız itfaiyesinin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor. Katedralde bir süredir devam eden tadilatın yangına sebebebiyet verdiği düşünülüyor.

Katedraldeki 850 yıllık kule yangın nedeniyle çöktü. Yaklaşık 1 yıldır tadilatın sürdüğü katedrale itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürereken yangının sebebi henü bilinmiyor.

Peki Notre Dame Katedrali’nde neden yangın çıktı?

Katedral ne demek?

Katedral, bir piskoposluğun merkezi olan, başka bir deyişle kilise hiyerarşisi içinde idari bir organ olan, piskoposun devamlı olarak bulunduğu mekândır. Bu mekân, içinde yer alan kiliseyi de içerir. Katolikler ve Anglikanlar açısından geçerli bir terimdir.

Notre Dame Katedrali’nin hikayesi

Notre Dame Katedrali, Paris, Fransa’da bulunan görkemli bir Katolik Katedrali’dir. Katedral, Ortaçağda inşa edilmiştir. Dünyanın en ünlü kilise binalarından biridir. Yükselen yapıları ve Gotik mimari yapısı son derece güzeldir.

Paris’in sembol yapılarından

Notre Dame Katedrali’nin inşaatı 12. yüzyılda başladı ve 200 yıldan fazla sürdü. Katedral üzerindeki farklı mimari tasarımlar, binanın inşa edildiği zamanların değişiminin kanıtıdır. Katedral 5,500 metrekarelik bir alanı kaplar. Baskın bir Fransız Gotik tasarımına sahiptir. Katedralin göze çarpan özellikleri, dış duvarlara destek sağlayan uçan iskeletlerdir. Sütun desteği olarak işlev gören ve binanın dışını çizen kişisel heykeller. Katedral içinde çeşitli sanat eserleri, kalıntılar ve ortaçağ’dan mobilyalar sergilenmektedir. Notre Dame Katedrali’nde on tane dev çan bulunmaktadır. Çanlar, kilisede çeşitli etkinliklerde ve hizmetlerde kullanılır.

Notre Dame Katedrali dünyanın birkaç Gotik Katedrali’nden biridir. Katedralin heykeller yıllar boyunca hayatta kalmış olan eski sanat tasarımlarını sergiliyor. Notre Dame Katedrali, ‘Taçların Tacı’ ve bir ‘Kutsal çivi’ de dahil olmak üzere Katolik inancının kutsal kalıntılarını barındırıyor.