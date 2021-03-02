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Dünya Fransa'daki kiliselerde en az 10 bin çocuk cinsel istismara uğradı
Dünya

Fransa'daki kiliselerde en az 10 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Fransa'da 1950 yılından bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:43:00 -
Fransa'daki kiliselerde en az 10 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını bildirdi.

Kiliselerde cinsel istismar skandalı

Fransa'da geçtiğimiz günlerde art arda patlayan cinsel istismar skandallarına bir yenisi daha eklendi. Katolik kiliselerinde 18 yaşından küçüklerin maruz kaldığı cinsel istismar vakaları üzerine bir rapor hazırlayan Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, elde edilen verileri açıkladı.

 

En az 10 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğu kaydedildi. Soruşturma Komisyonu tarafından 6 bin 500 tanık ifadesinin toplandığı rapora, hayatını kaybeden mağdurlar ve cinsel istismara uğradığı halde konuşmak istemeyenlerin de dahil edildiği belirtildi.

Araştırmanın devam edeceği ve raporun son halinin eylül ayının sonlarına doğru sunulacağı bildirilirken, söz konusu sayının artacağı düşünülüyor.

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Yorumlar

Ehl-i sünnet ve cemaat

Ensarcılar rahiplerden mi öğrendi Lut(as) rezil kavminin mesleğini? Allah papazların da islam'ın istismarcılarının da belasını versin.
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