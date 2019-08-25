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Fransa’daki G7 protestolarında 68 gözaltı

Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’ne karşı düzenlenen gösterilerde en az 68 protestocu gözaltına alınırken, protestocular Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un belediyelerden çalındığı iddia edilen ve baş aşağı tutulan 120 portresi eşliğinde yürüyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:16
Fransa’daki G7 protestolarında 68 gözaltı

Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’ne karşı düzenlenen gösterilerde en az 68 protestocu gözaltına alınırken, protestocular Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un belediyelerden çalındığı iddia edilen ve baş aşağı tutulan 120 portresi eşliğinde yürüyor.


Bu yıl 45’incisi düzenlenen ve 3 gün devam edecek olan G7 Zirvesi, dün Fransa’nın güneyindeki Biarritz kentinde protestoların gölgesinde başladı. Biarritz’in 30 kilometre güneyindeki Hendaye kasabası ve zirvenin düzenlendiği otelin yakınındaki Bayonne kentinde en az 50 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla toplanan 15 binden fazla eylemci, G7 Zirvesini protesto etti.


Zirvenin düzenlendiği Pyrenees-Atlantique Bölge Valisi Eric Spıtz, G7 Zirvesi protestolarında güvenlik gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 68 kişiden 38’inin henüz serbest bırakılmadığını ve nezarette tutulduğunu açıkladı. Vali, dün Bayonne’da düzenlenen izinsiz gösteride çıkan çatışmalarda kimsenin yaralanmadığını söyledi.


Finansal İşlemlerin Vergilendirilmesi Derneği ve Vatandaş Eylemi Derneği (ATTAC) Onursal Başkanı, ABD’li filozof ve siyaset analisti Susan George, Fransa G7 Zirvesi’nin ikinci gününde ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi portrelerini baş aşağı tutan protestocularla çevrili olduğu bir basın toplantısı düzenledi. Protestocular, bugün de Fransız belediyelerinden çalındığı iddia edilen 120’den fazla Macron portresiyle yürüyor.



Zirve’nin güvenliğinden 13 bin polis sorumlu


Aylar öncesinden hazırlıklara başlanan Fransa G7 Zirvesi sırasında misafir devlet başkanlarının ve diğer katılımcıların yanına kimsenin yaklaşmaması için 13 bin polis görev yapıyor. Dahası yetkililer, zirve karşıtlarının yasal olarak protesto düzenleyebilmeleri için Biarritz’e 30 kilometre mesafede 2 “zirve karşıtı” kasaba belirleyerek eylemcileri buralara yönlendirdi. Göstericiler bu hafta Fransa-İspanya sınırına yakın kasabalarda toplandı.


Fransız polisi, zirvenin düzenlendiği otelin yakınlarında iki gündür kapitalizm karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Kasabanın tarihi merkezinde sıralanmış barikatlardaki polisleri tahrik etmeye çalışan, sloganlar ve hatta taş atan onlarca göstericinin üzerinden bir polis helikopterinin daireler çizerek uçuş yaptığı gözlemlendi. Fransa-İspanya sınırında sabah saatlerinde barışçıl olarak başlayan gösteriler günün ilerleyen vakitlerinde daha gergin bir hal alırken, bazı göstericiler “Herkes polisten nefret ediyor” ve “Kapitalizm karşıtlarına karşı olanların karşıtı” sloganları attı.



"Dünyanın en kapitalist liderleri burada"


Dünkü gösterilerde binlerce küreselleşme karşıtı ve Bask ayrılıkçısı aktivist ile sarı yelekli protestocular, Fransa’nın Hendaye kasabasından İspanya’nın Irun kentine yürürken iklim eylemi ve daha adil bir ekonomik model pankartları taşıdılar. Dünkü gösterilerde 4 polis memuru hafif yaralanırken, maskelerle yüzlerini kapattıkları gerekçesiyle 17 eylemci de gözaltına alındı.


Sarı yelekli göstericilerden 48 yaşındaki elektrikçi Alain Missana “Dünyanın en kapitalist liderleri burada ve onlara mücadelenin devam ettiğini göstermeliyiz” sözleriyle Paris’te aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterileri hatırlattı. Missana “Bu, zenginler için daha fazla para, fakirler için hiçbir şey. Amazon ormanlarının yandığını ve Kuzey Kutbu’nun eridiğini görüyoruz. Liderler bizi duyacak” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:16
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