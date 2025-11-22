Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi!
İstanbul Avcılar’daki İskele Caddesi’nde motosikletin devrilmesiyle iki kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar’ın Ambarlı Mahallesi’nde seyreden bir motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 19 Kasım’da İskele Caddesi’nde devrilerek yola savruldu. Kaza 12.40 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek savruldu. Motosikletteki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar hastaneye götürdü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.