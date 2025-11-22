En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

Tavuk ve Beyaz Et Yemekleri! Tavuk, herkesin çok sevdiği bir tat olsa da bakterilerin en hızlı ürediği gıdalardan biri olarak öne çıkıyor. Oda sıcaklığında sadece 1 ya da 2 saat durması bile bakteri seviyesini çok fazla çıkarabiliyor. Üstelik tavuk tekrar ısıtıldığında içindeki protein yapısı da değişebiliyor. Böyle olunca da sindirim sorunu yaşamak kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle bir kere pişirilen tavuk, asla yeniden pişirilmemesi gerekiyor. Ispanak, Pazı ve Diğer Yeşillikler! Ispanak, pazı, roka ve marul gibi yeşillikler piştikten sonra hızla nitrat oluşturabiliyor. Nitratın nitrite dönüşmesi ise özellikle tekrar ısıtıldığında oldukça riskli. Bu nedenle nitrat içeren yeşil sebzeler tek bir öğünde tüketilmeli. Ancak asla ertesi güne bırakılmamalı. Patates Yemeklerine Dikkat! Patates nişasta bakımından çok zengin bir besin. Bu nedenle oda sıcaklığında beklediğinde bile hızla bozulabilir. Patates yemekleri tekrar ısıtıldığında hem tadı bozuluyor hem de Clostridium botulinum adında tehlikeli bakteriler üreyebiliyor. Uzmanlar özellikle patates püresinin asla birden fazla ısıtılmaması gerektiğini söyledi. Deniz Ürünleri! Karides, midye, kalamar ve balık gibi deniz ürünleri zehirlenme vakalarında en hassas gıdalar arasında yer alıyor. Bu gıdalar piştikten sonra bile hızla bakteri üretmeye devam ediyor. Bu yiyecekler, tekrar ısıtıldığında gıda zehirlenmesi riskini çoğaltıyor. Sütlü Çorbalar ve Süt İçeren Yemekler Süt, krema ve yoğurt içeren çorbalar, mesela mantı çorbası, kremalı mantar çorbası gibi çorbalar tekrar ısıtılmayan gıdalar arasında yer alıyor. Tekrar ısıtıldığında içindeki yağ ve protein dengesi değişerek mideyi zorlar. Ayrıca bu tarz yemekleri buzdolabında en fazla 24 saat tutmanız gerekiyor.