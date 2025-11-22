  • İSTANBUL
En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

Giriş Tarihi:
En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

Uzmanlar mutfakta pişirilen yiyecekler mis gibi kokarak iştah kabartsa da, bazı besinler var ki, asla bekletilmeden yenmesi gerekiyor diyor hataya dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunuyor Özellikle tekrar ısıtıldığında kabusa dönüşen yiyecekler, son günlerde artan zehirlenme vakaları sonucu daha da dikkat çeker oldu. Peki en çok bozulan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler yeniden ısıtılmaz? İşte besin zehirlenmesine karşı bilmeniz gereken kritik detaylar...

#1
Foto - En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

Artan gıda zehirlenmeleri sonrası, herkes ne pişirdiğine ve ne yediğine daha bir dikkat eder oldu. Konuya dair uzmanlar ise bazı yiyeceklerin çok daha çabuk bozulduğuna ve bazı besinlerin asla yeniden ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yoğun bakteri üremesine açık olan bazı yiyeceklerin yeniden ısıtılmaması gerektiği konusunda özellikle uyarıda bulunuyorlar. Peki en çok bozulan yemekler nelerdir? Hangi yemekler tekrardan ısıtılmaz? İşte mutfakta yapılan o riskli hatalar… Pek çok kişi mutfakta artan yemekleri değerlendir istiyor. Sonucunda da sofrada kalan yemekleri buzdolabına kaldırıp ertesi gün tekrar ısıtmayı tercih ediyor.

#2
Foto - En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

Tavuk ve Beyaz Et Yemekleri! Tavuk, herkesin çok sevdiği bir tat olsa da bakterilerin en hızlı ürediği gıdalardan biri olarak öne çıkıyor. Oda sıcaklığında sadece 1 ya da 2 saat durması bile bakteri seviyesini çok fazla çıkarabiliyor. Üstelik tavuk tekrar ısıtıldığında içindeki protein yapısı da değişebiliyor. Böyle olunca da sindirim sorunu yaşamak kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle bir kere pişirilen tavuk, asla yeniden pişirilmemesi gerekiyor. Ispanak, Pazı ve Diğer Yeşillikler! Ispanak, pazı, roka ve marul gibi yeşillikler piştikten sonra hızla nitrat oluşturabiliyor. Nitratın nitrite dönüşmesi ise özellikle tekrar ısıtıldığında oldukça riskli. Bu nedenle nitrat içeren yeşil sebzeler tek bir öğünde tüketilmeli. Ancak asla ertesi güne bırakılmamalı. Patates Yemeklerine Dikkat! Patates nişasta bakımından çok zengin bir besin. Bu nedenle oda sıcaklığında beklediğinde bile hızla bozulabilir. Patates yemekleri tekrar ısıtıldığında hem tadı bozuluyor hem de Clostridium botulinum adında tehlikeli bakteriler üreyebiliyor. Uzmanlar özellikle patates püresinin asla birden fazla ısıtılmaması gerektiğini söyledi. Deniz Ürünleri! Karides, midye, kalamar ve balık gibi deniz ürünleri zehirlenme vakalarında en hassas gıdalar arasında yer alıyor. Bu gıdalar piştikten sonra bile hızla bakteri üretmeye devam ediyor. Bu yiyecekler, tekrar ısıtıldığında gıda zehirlenmesi riskini çoğaltıyor. Sütlü Çorbalar ve Süt İçeren Yemekler Süt, krema ve yoğurt içeren çorbalar, mesela mantı çorbası, kremalı mantar çorbası gibi çorbalar tekrar ısıtılmayan gıdalar arasında yer alıyor. Tekrar ısıtıldığında içindeki yağ ve protein dengesi değişerek mideyi zorlar. Ayrıca bu tarz yemekleri buzdolabında en fazla 24 saat tutmanız gerekiyor.

#3
Foto - En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

Pilav! Pişmiş pirinç, Bacillus cereus adı verilen bakteri üretir. Ayrıca pişmiş beyaz pirinç ısıya dayanıklı sporlar da üretiyor. Bu bakteri tekrar ısıtıldığında çok ciddi zehirlenmelere neden olur. Bu nedenle pilavı mutlaka tek öğünde tüketmek gerekiyor. Eğer pilav arta kaldıysa ertesi gün soğuk olarak yenmeli.

#4
Foto - En çok bozulan yiyecekler: İştah kabartsa da böyle yapan fena yandı, sınırsız tüketmeyin... Yapılan hata

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI! Yemeklerin bozulduğunu nasıl anlarım? Eğer koku değişimi varsa, yüzeyde yağlanma ve renk değişimi görüyorsanız, yemeğiniz bozulmaya başlamıştır. Artan yemekler kaç derecede saklanmalı? Arta yemeklerin buzdolabında saklanma derecesi 4 olmalıdır. Ayrıca yemekler piştikten sonra 1 saat içinde dolaba konması gerekiyor.

