Turbo toksin (Ödem) çayı: Kısa sürede hazır olur! 20 gündür devam edende inanılmaz mucizevi değişim yaptı

Her evde bulunabilen malzemelerle kısa sürede hazır hale gelen tarif: Ödem atmada çok önemli bir yeri olan tarif. Yapan sonrası mucizevi bir değişim yaşadı. Turbo Toksin (Ödem) Çayı tarifi nasıl yapılır? Binlerce kişinin defterindeki bu tarifin detaylı anlatımı burada.

Turbo Toksin (Ödem) Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ maydanoz sapı
1 adet limon
1 adet yeşil elma
8-10 adet tane karabiber
4-6 adet karanfil
2 litre sıcak su

Turbo Toksin (Ödem) Çayı Tarifi Nasıl Yapılır? 

Selam hanımlar size harika bir toksin atıcı çay. Bu çayı içince kendinizi daha zinde ve sağlıklı hissedeceksiniz.


Derin bir tencere içine maydanozun saplarını doğuyoruz, limonu 4 veya 8 parçaya ayırıyoruz, elmayı da dilim dilim doğrayıp içine atıyoruz, karabiber, karanfili de ve en sıcak suyu döküp 10 dk kaynatıyoruz ve suyunu içiyorsunuz. İster sıcak isterseniz soğuk tüketebilirsiniz. 20 gün sonra inanılmaz mucizevi değişime hazır mısınız!
Afiyet olsun.

