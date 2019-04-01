Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4 kişi öldü, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Fransa’nın güneybatısındaki Toulouse şehri yakınlarda bulunan Lherm köyünde La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi'nde gıda zehirlenmesi yaşandı. 31 kişinin kaldığı bakım evinde zehirlenme sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi hastanelik oldu.

Durumları kritik

Haute-Garonne Valiliğince bu sabah yapılan açıklamada, ölenlerin ve hastaneye kaldırılan hastaların gıdadan zehirlendiği, hastanedeki 15 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan Bölge Sağlık Kurumu ile bağlantılı olarak Haute-Garonne ilinde bir Sağlık Operasyon Merkezinin faaliyete geçirildiği, Lherm köyünde ise bir komuta merkezi ve aileler için bir kabul merkezi kurulduğu açıklandı. Valilik gıda zehirlenmesinin nedenlerini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Her yıl 250 kişi ölüyor

Fransa Ulusal Kamu Sağlığı Ajansı araştırmalarına göre, ülkede ortalama her yıl 250 kişinin gıda zehirlenmesi sonucu öldüğü biliniyor.