0553 313 94 23

Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4 kişi öldü, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Fransa'da bir yaşlılar bakım evinde meydana gelen zehirlenme vakası nedeniyle 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:44
Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4 kişi öldü, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Fransa’nın güneybatısındaki Toulouse şehri yakınlarda bulunan Lherm köyünde La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi'nde gıda zehirlenmesi yaşandı. 31 kişinin kaldığı bakım evinde zehirlenme sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi hastanelik oldu.

Durumları kritik

Haute-Garonne Valiliğince bu sabah yapılan açıklamada, ölenlerin ve hastaneye kaldırılan hastaların gıdadan zehirlendiği, hastanedeki 15 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan Bölge Sağlık Kurumu ile bağlantılı olarak Haute-Garonne ilinde bir Sağlık Operasyon Merkezinin faaliyete geçirildiği, Lherm köyünde ise bir komuta merkezi ve aileler için bir kabul merkezi kurulduğu açıklandı. Valilik gıda zehirlenmesinin nedenlerini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Her yıl 250 kişi ölüyor

Fransa Ulusal Kamu Sağlığı Ajansı araştırmalarına göre, ülkede ortalama her yıl 250 kişinin gıda zehirlenmesi sonucu öldüğü biliniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:44
  1. Fransa
  2. Lherm köyü
  3. La Cheneraie Yaşlılar Bakım Evi
  4. Haute-Garonne Valiliği
  5. Bölge Sağlık Kurumu
  6. Sağlık Operasyon Merkezi
  7. Fransa Ulusal Kamu Sağlığı Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”
    1. Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”
    2. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray..
    3. KTO Başkanı Gülsoy: "Bundan sonra..
    4. Başarılı karate hakemi Uğur Kobaş’a..
    5. Engelsiz yüreklerden jandarmaya ziyaret
    6. Çin’de hortum şişme trambolinleri..
    7. Kayserigaz’dan engelsiz yaşama destek
    8. Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4..
    9. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal..
    10. Seçim sonrası iş dünyasından çağrı!
    11. Müftü Şahin Güven: "Akşam namazı..
    12. Düzce’de ihracat yüzde 65,9 arttı,..
    13. Niğde’de İlçelerde seçim sonuçları
    14. Gediz ’Muharrem Akçadurak devam’ dedi
    15. Çavdarhisar yeniden ’Halil Başer’ dedi
    16. Diş çekimleri çene yapısını bozabilir
    17. CHP’li Oran: "Herkesle barışık olarak..
    18. AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin..
    19. Hugo Rodallega ve Nwakaeme Türkiye’nin..
    20. Başkan Genç, “halkımızın dediği oldu”
    21. Kepez’den öğrencilere sıfır atık..
    22. Yüreğir, "Kocaispir" dedi
    23. Fransa, Suriye ve Irak’taki DEAŞ’lı..
    24. Aydın Büyükşehirde kesin olmayan..
    25. Avrupa Konseyi temsilcisinden seçim..
    26. Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı
    27. İTO'ya göre fiyat artışları
    28. Karlıova Nisan’a da kar yağışı ile..
    29. Dijital hastalıklar kitap oldu
    30. Çankaya’da yeniden Alper Taşdelen
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu