Fransa'da vaka sayısı 4 milyon 15 bin 560’a ulaştı!
Koronavirüs toplam vaka sayısının 4 milyon 15 bin 560’e ulaştığı Fransa'da, toplam can kaybı 64 bin 809’a yükseldi.
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 15 bin 560’e ulaştı.
Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyonu geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 15 bin 560’e ulaştığı bildirildi.
Toplam can kaybı 64 bin 809’a yükseldi
Son 24 saatte, hastanede 223 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 809’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 33’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 749 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 569 bin 849 kişiye aşıların ilk dozu uygulanırken, 2 milyon 152 bin 380 kişi ise iki doz aşı oldu.