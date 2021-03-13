Fransa'da vaka sayısı 4 milyon 15 bin 560’a ulaştı!

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 15 bin 560’e ulaştı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyonu geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 229 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 15 bin 560’e ulaştığı bildirildi.

Toplam can kaybı 64 bin 809’a yükseldi

Son 24 saatte, hastanede 223 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 64 bin 809’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 33’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 749 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 569 bin 849 kişiye aşıların ilk dozu uygulanırken, 2 milyon 152 bin 380 kişi ise iki doz aşı oldu.