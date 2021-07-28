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Dünya Fransa’da vaka sayıları hızla artıyor
Dünya

Fransa’da vaka sayıları hızla artıyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 27 bin 934 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 54 bin 49'a ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 21:53:00 -
Fransa’da vaka sayıları hızla artıyor

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 27 bin 934 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 54 bin 49'a ulaştığı bildirildi.

Bakanlık, ülkede son 24 saatte 43 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 680’e yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 992'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 208 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

 

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