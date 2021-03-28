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Sağlık Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik
Sağlık

Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik

Fransa'da, Paris bölgesinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen ciddi artışın ardından hastanelerde yaşanan kapasite sıkıntısına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 20:47:00 -
Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik

Fransa'da koronavirüs vaka sayılarındaki önlenemeyen artış, hastaneleri alarma geçirdi. Ülkedeki doktorlar da yoğunluğa dikkat çekmek üzere harekete geçti.

Le Journal du Dimanche gazetesi, Paris bölgesinde görev yapan 41 doktorun imzasının bulunduğu bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yoğun bakımlardaki doluluk oranları için, "Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık; en kötü (terör) saldırıların yaşandığı dönemde bile." denildi.

Hasta seçmek durumunda kalacaklar

Bakım kapasitesinin aşılacağının farkında olduklarını belirten doktorlar, hastane kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacağı uyarısında bulunarak, hastalar arasında öncelik sıralaması yapmaya mecbur kalacaklarını belirtti.

Açıklamada, Paris ve diğer bazı bölgeler için duyurulan daha yumuşak tedbirlerin, yeniden canlanan salgını hızla kontrol altına alamayacağı tahmininde bulunuldu.

Fransa'da dün 42 bin 619 yeni koronavirüs vakası kaydedilmiş, toplam vaka sayısı 4 milyon 508 bini aşmıştı. COVID-19'dan ölenlerin sayısı ise 190 artarak 94 bin 465'e ulaşmıştı.

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