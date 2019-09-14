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Fransa'da ulaşım felç oldu, hayat durdu!

Fransa'daki emekli reformu için alınan yeni kararlar Paris'te protesto ediliyor. Paris toplu taşıma çalışanları, bu kararı protesto etmek için greve gitti. Grev sonrası ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 01:24
Fransa'da ulaşım felç oldu, hayat durdu!

Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestosunun ardından şimdi de Paris toplu taşımaları (RATP) çalışanları greve başladı. Grevin nedeni ise hükümetin emeklilik reformuna karşı aldığı yeni kararlar...

Problemler ve aksaklıklar meydana geldi

Grev nedeniyle ulaşımda problemler ve aksaklıklar meydana geliyor.

Grev Cuma günü başladı

Fransa’nın başkenti Paris’te toplu taşıt grevleri başkentlileri yoğun olarak etkiledi.

Diğer mesleklere nazaran daha erken emekli olan Paris toplu taşıma idaresi RATP çalışanları hükümetin hazırladığı ve emeklilik yaşlarını ileri alacak olan reforma karşı Cuma günü itibariyle greve başladığını duyurdu.

Metro, tren ve otobüs sıkıntısı

Her dört metro, tren ve otobüsten sadece bir tanesinin çalıştığı Paris’te başkentiler işe ve okula gitmek için çareyi belediyenin kiraladığı bisiklet ve ayaklı scooterlarda buldu.

Bisiklet ve scooter kullanıldı

Öte yandan, bisiklet ve scooterların yetersiz olduğu yerde kimileri çareyi yolculuk paylaşım uygulamalarında ararken kimileri de işe hiç gitmeyerek hafta sonu tatiline Cuma gününden başladı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:24
  1. RATP
  2. Sarı Yelekliler
  3. Fransa

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