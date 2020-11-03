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Dünya Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı
Dünya

Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef göstermesinin ardından, ülkede İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak Compiegne kentinde bir Türk camisine iki yabani domuz başı bırakılarak çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:42:00 -
Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa’da Müslümanları hedef alan saldırılar arttı. Son günlerde bir caminin kundaklamaya çalışılması, bir caminin duvarına aşağılayıcı yazılar yazılmasının ardından bu kez de camiye domuz başı bırakıldı. İki adet yabani domuz başının Compiegne kentindeki Türk camisinin tadilattaki inşaat bölümüne bırakıldığı öğrenildi.

Türkiye Diyanet İşlerine bağlı camiye Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iki yabani domuz başı bırakıldı. Olay üzerine DİTİB Fransa'nın sosyal medya hesabından, “Son zamanlarda Vernon, Dunkerque ve Compiegne şehirlerimizdeki camilerimize yapılan İslamofobik eylemleri kınıyoruz. Eylemler yetkili mercilere bildirilmiş olup, faillerin bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

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Yorumlar

Aydın

Alçaklar, biz domuzu yemiyoruz o kadar, bizim için köpekten, zürafadan farkı yok, nihayet Allah’ın yarattığı bir canlı. Sizin zorunuz varsa o sizi bağlar.
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Mustafa

Kesik domuzdan zarar gelmez iki ayağı üzerindeki yerli ve yabancı olanlara karşı hazırlıklı olun
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