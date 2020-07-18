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Dünya

Fransa'da tarihi katedral şoku

Fransa’nın Nantes kentinde 15. yüzyıldan kalma tarihi Saint-Pierre-et-Saint-Paul katedralinde bugün yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 21:15:00 -
Fransa'da tarihi katedral şoku

Fransa’nın Nantes kentinde 15. yüzyıldan kalma tarihi Saint-Pierre-et-Saint-Paul katedralinde bugün yangın çıktı. Aynı anda üç noktada başlayan yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Savcı Pierre Sennes, soruşturmanın kundakçılığa yöneldiğini söyledi.

Yangın kontrol altına alınıp söndürülürken kilisenin penceresindeki tarihi vitraylar yok oldu.

Nantes'taki yangın, Paris'te Notre Dame katedralinde çıkan ve kiliseye büyük hasar veren yangından bir sene sonra gerçekleşti.

BBC’deki habere göre, Nantes itfaiye şefi, kilisedeki hasarın Notre Dame'daki gibi olmadığını belirtti.

Sabah yerel saatle 07:30'da başlayan yangını söndürmek için 100 itfaiye görevlendirilmişti.

Katedral 1944'de müttefik güçler tarafından bombalanmış, 1972'de ise çatısı çöktükten sonra 13 yıl boyunca tamir görmüştü.

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Yorumlar

Murat

Ibadet icin kullanilan bir yerin yanmasi cok uzucu.  
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