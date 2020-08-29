  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:59:11 -
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 453 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 5 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 453 artışla 272 bin 530'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 602'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 400'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 530 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede vaka sayılarının artması üzerine Paris başta olmak üzere birçok kentte açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi
Gündem

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesine gemi komutanına kadar i..
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı