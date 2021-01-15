  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa’da son 24 saatte 21 bin 228 yeni vaka görüldü
Dünya

Fransa’da son 24 saatte 21 bin 228 yeni vaka görüldü

Koronavirüs salgınının etkisini artırarak gösterdiği Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 851 bin 670’ye ulaşırken son 24 saatte 283 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:30:00 -
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 228 yeni vaka görüldü

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 851 bin 670’e ulaşırken, son 24 saatte 283 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 2 milyon 851 bin 670’ye ulaştı

Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 228 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 851 bin 670’ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 283 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 69 bin 313’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 354’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 214 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkeye giriş yapanlara karantina zorunluluğu

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden Fransa'ya gelen yolculara, son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi ve 7 günlük karantina zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...
Ekonomi

Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2020'de 1.7 milyar dolar ile en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı.
Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...
Gündem

Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı...
İngiltere'den Türk İHA'sı bombası
Teknoloji

İngiltere'den Türk İHA'sı bombası

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin hayran kaldığı Türk İHA'ları için çalışmalara hız verildi. Türkiye'nin ürettiği İHA'ları "Oyun deği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay