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Gündem

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 439 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 752 bin 872’ye ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 23:12:00 -
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 439 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 752 bin 872'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 702'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 740'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 738 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 47 milyon 626 bin 153 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 712 bin 896'sına tek doz, 15 milyon 913 bin 257'sine ise iki doz aşı yapıldı.

 

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