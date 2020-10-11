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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:04:16 -
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 101 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 730'a ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 101 artışla 734 bin 974'e yükseldi.

Son 7 günde 5 bin 84 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 910'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,5'e ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.


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