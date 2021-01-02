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Aktüel Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü
Aktüel

Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-02 00:22:12 -
Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü

PARİS (AA) - Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 348 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 765'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 348 artışla 2 milyon 639 bin 773'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 242 kişiden 1133'ü yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e yükseldi.

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkenin 15 bölgesinde sokağa çıkma yasağının 2 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede bulunduğunu belirtmişti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Fransa genelinde 15 Aralık'tan bu yana 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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