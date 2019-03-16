Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Fransa'da 'sarı yelekliler' olarak adlandırılan eylemciler tekrar sokaklara çıktı. Yüzlerce sarı yelekli eylemci başkent Paris'in merkezindeki sokaklarda polisle çatışıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler gösterilerin 18. haftasında yeniden sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Yüzlerce sarı yelekli eylemci Paris'in merkezindeki sokaklarda polisle çatışıyor. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı belirtiliyor. Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu. Ayrıntılar geliyor...

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