Fransa'da şimdi de sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı
Fransa'da tekrar sokağa inen 'Sarı yelekliler'in ardından şimdi de 'Kırmızı başlıklı kızlar' sokağa indi.15 Aralık 2018 Cumartesi 13:48
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yetersiz ekonomi politikalarından şikayetçi olan olan "Sarı Yelekliler", bugün bir kez daha Paris sokaklarına inerek şiddetli protesto gösterileri düzenleyecek.
Fransız polis ve jandarma ekipleri de, düzenlenecek eylem öncesinde, başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda güvenlik önlemlerini artırdı.
Yarı çıplak halde sokaklara çıktılar
Şiddetli çatışmaların yaşanması beklenen eyleme, destek artarken, "Kırmızı Başlıklı Kızlar" da yarı çıplak halde sokaklardaki yerini aldı.
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