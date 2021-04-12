Fransa'da silahlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastanenin önüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, saldırgan olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre söz konusu hastane Kovid-19 aşı merkezi olarak da hizmet veriyor.

Saldırının bir terör eylemi olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.