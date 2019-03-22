Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok talimat! "Gerekirse sıkın"

Fransa'da başkenti Paris'in simge caddesi Şanzelize ve çevresinde yarın düzenlenecek "Sarı Yelekliler" protestosuna yasak geldi.

Fransız polisinden yapılan açıklamada, yasağın sadece Paris'le sınırlı kalmayacağı. Nice, Marsilya ve Metz kentlerinin valiliklerine gönderilen yazıda eylemlere yasak getirildiği bildirildi.

Göstericilerin bu yasaklara rağmen sokağa çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Ateş açma izni verdi

Öte yandan, Independent'ın haberine göre, Fransız General Bruno Leray, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi.

Leray, güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber7