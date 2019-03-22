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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok talimat! "Gerekirse sıkın"

Fransa'da başkenti Paris'in simge caddesi Şanzelize ve çevresinde, Nice, Marsilya ve Metz kentlerinde yarın düzenlenecek "Sarı Yelekliler" protestosuna yasak geldi. Bunun yanı sıra Nice, Marsilya ve Metz kentlerinde de eylemlere yasak getirildi. Güvenlik güçlerinin hayati tehlike durumunda "ateş açmasına" izin verileceği bildirildi.

22 Mart 2019 Cuma 17:32
Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok talimat! "Gerekirse sıkın"

Fransa'da başkenti Paris'in simge caddesi Şanzelize ve çevresinde yarın düzenlenecek "Sarı Yelekliler" protestosuna yasak geldi.

Fransız polisinden yapılan açıklamada, yasağın sadece Paris'le sınırlı kalmayacağı. Nice, Marsilya ve Metz kentlerinin valiliklerine gönderilen yazıda eylemlere yasak getirildiği bildirildi.

Göstericilerin bu yasaklara rağmen sokağa çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Ateş açma izni verdi

Öte yandan, Independent'ın haberine göre, Fransız General Bruno Leray, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söyledi.

Leray, güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler" ifadesini kullandı. 

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:32
  1. fransa
  2. paris
  3. marsilya
  4. Sarı Yelekliler
  5. DÜNYA Haberleri

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  • yücelyücel1 sa önce
    Ne demek ateş açmak fransa ya derhal demokrasi getirmek lazım

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