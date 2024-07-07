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Dünya Fransa'da sandık çıkış anketlerinde büyük sürpriz
Dünya

Fransa'da sandık çıkış anketlerinde büyük sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-07-07 21:37:00 -
Fransa'da sandık çıkış anketlerinde büyük sürpriz

Fransa'da kritik seçimlerde sandıktan büyük sürpriz çıktı. Sandık çıkış anketlerinin ilk sonuçlarına göre; Seçimleri solun birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP) birincilikle bitirdi.

Fransa'da kritik seçimlerde sandıktan büyük sürpriz çıktı. Sandık çıkış anketlerinin ilk sonuçlarına göre; Seçimleri solun birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP) birincilikle bitirdi.

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

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