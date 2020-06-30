  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokaklarda

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:01:27 -
Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Paris'te 5'inci bölgede toplanan eylemciler, Sağlık Bakanlığına kadar yürüdü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki gösteren eylemciler, maaşların 300 avro artmasını talep etti.

Göstericiler, yaşanan sorunların giderilmesi için hükümete acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Paris'in yanı sıra Toulouse, Bordeaux, Strazburg ve Nantes gibi kentlerde gösteriler düzenlendi.

İki hafta önce de ülke genelinde eylemler yapan sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku
Ekonomi

İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası İGDAŞ faturalarının aşırı yüksek gelmesinden şikayet..
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda YÖK'ü kapatacaklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerin bilimse..
Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti
Gündem

Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı hayatı yaşadığı yurt dışında Cumhur..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı