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Dünya Fransa'da rekor artış!
Dünya

Fransa'da rekor artış!

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:57:00 -
Fransa'da rekor artış!

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor artışlar devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 52 bin 10 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 138 bin 507'ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 116 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 761'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 816'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 176 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Öte yandan, Fransa, toplam vaka sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

 

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