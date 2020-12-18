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Dünya Fransa'da rehine krizi ölümle son buldu
Dünya

Fransa'da rehine krizi ölümle son buldu

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yaşanan rehine krizi son buldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:41:00 -
Fransa'da rehine krizi ölümle son buldu

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde, Val d’Oise bölgesinin Domont kentinde, bir şirket sahibi şirket binasında boşanma davası açan eşini rehin aldı.

En az 2 kişiyi yaraladığı belirtilen silahlı adamın karısını öldürüp intihar ettiği bildirildi.

Kimliği henüz açıklanamayan adamın daha önce eşine şiddet uygulamaktan ceza aldığı ve eşi ile boşanma evresinde oldukları ifade edildi.

Konu hakkında Pontoise savcılığı soruşturma başlattı.

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