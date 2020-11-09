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Dünya Fransa'da posta güvercinin düşürdüğü kapsülden 110 senelik askeri mesaj çıktı
Dünya

Fransa'da posta güvercinin düşürdüğü kapsülden 110 senelik askeri mesaj çıktı

Fransa'nın doğusundaki Alsas bölgesinde, 110 yıl önce postacı güvercini tarafından düşürüldüğü tahmin edilen bir askeri mesaj bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:53:00 -
Fransa'da posta güvercinin düşürdüğü kapsülden 110 senelik askeri mesaj çıktı

Fransa'nın Haut-Rhin kentindeki bir tarlada gezen bir çift, küçük bir alüminyum kapsüle rastladı. Çiftin kentteki Linge Müzesi yetkililerine teslim ettiği kapsülden, Alsas bölgesinin Almanya'ya ait olduğu 1910 yılından kaldığı tahmin edilen bir Almanca askeri mesaj çıktı.

Müze yetkilileri, kendilerine eylül ayında teslim edilen kapsülün, bir posta güvercininin taşırken düşürdüğü bir mesaj içerdiğini ve bunun çok sıradışı bir keşif olduğunu belirtti.

Yetkililer, aynı mesajı taşıyan 4 posta güvercininin salındığının tahmin edildiğini bildirdi.

Mesajda, o senelerde Almanya ve Fransa arasında mücadeleye sahne olan Alsas bölgesinin Bischwihr ve Ingersheim kısımlarındaki Alman tatbikatlarından bahsediliyor.

Alüminyum kapsül ve içindeki mesajın, Linge Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi.

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