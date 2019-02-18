0553 313 94 23

Fransa'da polis şiddetine 140 adli soruşturma

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 adli soruşturma başlattığını belirtti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 06:54
Fransa'da polis şiddetine 140 adli soruşturma

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 adli soruşturma başlattığını söyledi.

Lunez, BFMTV televizyonuna sarı yeleklilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

IGPN'nin polisin eylemlerde göstericilere karşı şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 adli soruşturma açtığını ifade eden Lunez, gösterilerdeki polis müdahalesinin orantılı olduğunu savundu.

Lunez, sarı yeleklilerin dün Lyon kentindeki gösterilerinde polis aracına saldırı düzenleyenleri "vahşi ordu" olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu arada, Lyon Savcılığı polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan karar tasarısını birkaç gün önce onaylamıştı. Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istenmişti. Kararda polisin protestolarda kullandığı biber gazı güçlü biçimde kınanmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

Danıştay, polisin gösterilerde kullandığı biber gazının kullanımının yasaklanmasına ilişkin talebi reddetmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 07:15
  1. adli soruşturma
  2. Fransa
  3. polis şiddeti
  4. sarı yelekliler
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de deprem! 6 kilometre derinlikte...
    1. Akdeniz'de deprem! 6 kilometre..
    2. Kafa kafaya facia kamerada.....
    3. Domaniç’te ev ve ahır yangını
    4. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    5. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    6. Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere..
    7. Fransa'da polis şiddetine 140 adli..
    8. Peribacaları yakınındaki yapıların..
    9. Suriye sınırına komando sevkiyatı..
    10. Lüks aracıyla kaza yaptı,..
    11. Mavi bereliler Hakurk'ta terörist..
    12. "FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz"
    13. Fransa'nın 'sarı yelekliler' çıkmazı
    14. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    15. Trafikte maganda dehşeti!..
    16. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    17. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    18. Yunanistan'da deprem!
    19. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    20. Madende ‘altın’ teklif
    21. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    22. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    23. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    24. Rus silah devinden bir ilk
    25. D-100'de can pazarı!
    26. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    27. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    28. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    29. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    30. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar