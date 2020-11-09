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Dünya Fransa'da Macron'un rakibi belli oldu
Dünya

Fransa'da Macron'un rakibi belli oldu

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:37:00 -
Fransa'da Macron'un rakibi belli oldu

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, TF1 televizyonunda yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun bir çıkmaz içinde olduğunu, sorunları çözecek imkanlara ve programa sahip olduklarını söyledi.

2022'deki seçimde yarışacağını duyuran Melenchon, adaylığı için halktan 150 bin imza toplamak istediğini belirtti.

Melenchon, kendi adaylığının parti içinde görüşüldüğünü ve başka adayın çıkmadığını söyledi.

Jean-Luc Melenchon, ülkede 2022'deki seçimler için adaylığını açıklayan ilk siyasetçi oldu.

Aşırı solcu milletvekili Melenchon, 2012 ve 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmış, son seçimlerin ilk turunu yüzde 19,58 oyla dördüncü sırada bitirmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için ilk turda en az yüzde 50 oy almak gerekiyor. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalıyor. Bu turu önde tamamlayan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

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