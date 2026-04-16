Fransa'da Macron'dan sosyal medya hamlesi! Seçimleri dış müdahaleden korumak için yeni yasa tasarısı geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin, seçimleri dış müdahalelerden korumaya yönelik bir yasa tasarısı tanıtacağını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda yeni seçilen belediye başkanlarıyla bir araya gelen Macron, burada yaptığı konuşmada, hükümetin seçimleri dış müdahalelerden korumaya yönelik bir yasa tasarısı ve tedbirleri tanıtacağını belirterek, dış müdahalelerin belediye başkanlarını bazen etkilediğini söyledi.

Söz konusu müdahalelerden Fransa'nın birçok komşu ülkesinin de etkilendiğini ifade eden Macron, seçim dönemlerinde sahte sosyal medya hesaplarının sorun teşkil ettiğine işaret etti.

Macron, "Bu sahte hesapları yasaklamak için Avrupa düzeyinde mücadele edeceğiz. Avrupa, bu hesapların yasaklanması gereken ilk topraklar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik müzakereleri sosyal medya platformlarındaki değişkenliklere karşı daha iyi korumak için adımlar atacaklarına işaret eden Macron, sosyal medyadaki söylemlere ve özellikle buradaki söylemlerin seçim döneminde satın alınma ihtimaline karşı düzenleme getirmek istediğini vurguladı.

Macron, sosyal medya platformlarının demokrasi için bir inovasyon teşkil ettiğini vurgulayarak, bu platformların "hem merhem hem zehir" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Platformlar hakkında "Artık onları evcilleştirmeyi bilmeliyiz." diyen Macron, bu platformların demokratik bir cumhuriyette uyum içinde yaşama projelerine hizmet etmesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, bu platformları 15 yaşından küçüklere yasaklama sürecinde olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2018'de sosyal medya (platformlarını) olumsuz içerikleri kaldırmak için ikna edebileceğimizi düşündüm. İşbirliği yapmak istemiyorlar, bu onların ilgisini çekmiyor. Ardından ebeveyn kontrolü ekledik. Ancak ebeveyn kontrolü işe yaramıyor ve bu oldukça adaletsiz çünkü aslında en mütevazı ebeveynler veya zaten en çok baskı altında olan ebeveynler bunu yapamıyorlar."

Sosyal medya platformlarının çocuklar ve ergenler için olumsuz olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, algoritmaların şeffaf olmasının kilit bir önem teşkil ettiğini ancak bugün durumun böyle olmadığını savundu.