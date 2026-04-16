SON DAKİKA
Teröriste hak ettiği cevap! Netanyahu ile görüşmeyi reddetti ‘Eğitim kurumlarında polis istemiyoruz’ diyenler bunlar değil miydi? Chp’den ‘okullarda polis’ dansözlüğü Rusya'da Türkiye çılgınlığı! Yüzde 20 zam bile durduramadı Kahramanmaraş'taki katliamcının talim yaptığı görüntüler ortaya çıktı! Saldırılar sonrası bir kez daha anlam kazandı: Eğitim-İş'teki, CHP’deki solculara iyi niyetli soru! Katil İsa Aras Mersinli'nin profilindeki korkunç detay! Dijital dünyadaki Elliot Rodger virüsü Alman ordusunda "cep telefonu" alarmı Casus korkusu yasak getirdi Dolmabahçe'de Vietnam çıkarması! Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkanı Man'ı kabul etti Maraş ve Urfa’daki saldırılar sonrası okullarda tehdit dalgası! Gözaltılar var Cezası belli oldu! CHP'li isimden kadına şiddet
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Fransa'da Macron'dan sosyal medya hamlesi! Seçimleri dış müdahaleden korumak için yeni yasa tasarısı geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, dijital mecralar üzerinden yürütülen dış müdahalelere karşı savaş açtı. Seçim süreçlerini manipülasyonlardan korumak amacıyla hazırlanan yeni yasa tasarısını duyuran Macron, özellikle sahte sosyal medya hesaplarının demokrasiler için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin, seçimleri dış müdahalelerden korumaya yönelik bir yasa tasarısı tanıtacağını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda yeni seçilen belediye başkanlarıyla bir araya gelen Macron, burada yaptığı konuşmada, hükümetin seçimleri dış müdahalelerden korumaya yönelik bir yasa tasarısı ve tedbirleri tanıtacağını belirterek, dış müdahalelerin belediye başkanlarını bazen etkilediğini söyledi.

Söz konusu müdahalelerden Fransa'nın birçok komşu ülkesinin de etkilendiğini ifade eden Macron, seçim dönemlerinde sahte sosyal medya hesaplarının sorun teşkil ettiğine işaret etti.

 

Macron, "Bu sahte hesapları yasaklamak için Avrupa düzeyinde mücadele edeceğiz. Avrupa, bu hesapların yasaklanması gereken ilk topraklar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik müzakereleri sosyal medya platformlarındaki değişkenliklere karşı daha iyi korumak için adımlar atacaklarına işaret eden Macron, sosyal medyadaki söylemlere ve özellikle buradaki söylemlerin seçim döneminde satın alınma ihtimaline karşı düzenleme getirmek istediğini vurguladı.

Macron, sosyal medya platformlarının demokrasi için bir inovasyon teşkil ettiğini vurgulayarak, bu platformların "hem merhem hem zehir" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

 

Platformlar hakkında "Artık onları evcilleştirmeyi bilmeliyiz." diyen Macron, bu platformların demokratik bir cumhuriyette uyum içinde yaşama projelerine hizmet etmesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, bu platformları 15 yaşından küçüklere yasaklama sürecinde olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2018'de sosyal medya (platformlarını) olumsuz içerikleri kaldırmak için ikna edebileceğimizi düşündüm. İşbirliği yapmak istemiyorlar, bu onların ilgisini çekmiyor. Ardından ebeveyn kontrolü ekledik. Ancak ebeveyn kontrolü işe yaramıyor ve bu oldukça adaletsiz çünkü aslında en mütevazı ebeveynler veya zaten en çok baskı altında olan ebeveynler bunu yapamıyorlar."

 

Sosyal medya platformlarının çocuklar ve ergenler için olumsuz olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, algoritmaların şeffaf olmasının kilit bir önem teşkil ettiğini ancak bugün durumun böyle olmadığını savundu.

