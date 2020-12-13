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Dünya Fransa'da Macron'a öfke seli
Dünya

Fransa'da Macron'a öfke seli

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin savunduğu güvenlik yasa tasarısı ve İslamofobi protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:36:00 -
Fransa'da Macron'a öfke seli

Paris'teki Chatelet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Protestocular, güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı da protesto edildi.

Republique Meydanı'na yürüyen eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler, bir motosikleti ateşe verdi.

81 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, başkentteki gösteride 81 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Paris'teki gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fransa genelinde güvenlik yasa tasarısına ve artan İslamofobiye karşı onlarca eylem düzenlendi. Lyon kentinde güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteride polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

'İktidarın meşruiyeti kalmadı'

Eylemcilerden Isabelle Audevard, güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetini protesto ettiğini söyledi.

"Fransa'da on yıllardır uygulanan neo-liberal siyaset, sosyal devleti yok ediyor. Fransa sosyal devlet ve neo-liberal siyaset bize uygun değil." diyen Audevard, güvenlik yasa tasarısının Fransızların haklarını aramayı engellediğini belirtti. Audevard, "Güçle halka baskı uygulanıyor. İktidarın meşruiyeti kalmadı" ifadesini kullandı.

Fransız siyasetçilerin ülkede ihtilal olmasından endişe duyduğunu aktaran Audevard, "Giderek sertleşen baskı ortaya koyuyorlar. Sarı yeleklilerin gösterilerinde eylemcilere şiddet uygulanıyordu" dedi.

Tartışmalı yasa tasarısı

Ulusal Meclis'te kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Gösterilerde "drone" kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Ayrılıkçı yasa tasarısı

Adı "Cumhuriyet değerlerini güçlendiren" olan yasa tasarısı, camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Bakanlar Kurulu'nda bu hafta onaylanan tasarı, Ulusal Meclis'te görüşülecek.

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