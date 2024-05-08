Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”

Fransa'da onlarca lisede, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze ile dayanışma eylemi yapıldı

Fransa'da üniversitelerin yanı sıra liseler de Filistin'e destek eylemlerine sahne oldu. Lise Sendikaları Birliğinin (USL) çağrısı ile onlarca lise, Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını ve Filistin devletinin tanınmasını isteyen öğrenciler tarafından kuşatıldı.

USL Başkan Yardımcısı Manes Nadel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız liselerinin "barış için" kuşatıldığını duyurdu. Nadel, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına değinerek, "her Fransız liselinin bu saldırılara karşı harekete geçme görevi" olduğunu vurguladı.

USL, liselileri yarın da eylemlerini sürdürmeye çağırdı. Muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aday gösterdiği Filistinli Rima Hassan da liseli eylemcilere destek verdi. Hassan ve beraberindeki LFI milletvekili Louis Boyard, Paris'in Seine-Saint-Denis banliyösündeki Blaise Cendrars Lisesine giderek, eylemcilerle dayanışma içinde olduklarını gösterdi. ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

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Fransa'da Filistin'e destek eylemleri üniversitelerin ardından liselere de yayıldı

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da ve Sorbonne'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.