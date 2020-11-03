Fransa'da lise öğrencilerinden Kovid-19 protestosu

PARİS (AA) - Fransa'da lise öğrencileri sıkılaştırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine rağmen, okullarda eğitime devam edilmesine karşı gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te birçok lisenin önünde toplanan öğrenciler, yeterli sağlık protokolleri oluşturulana kadar okulların kapatılmasını talep etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Boucher Lisesi'nin giriş kapısının önünde toplanan öğrenciler ellerindeki pankartlarla ve çöp kutularına vurarak durumu protesto etti.

Diğer yandan polis, Boucher Lisesi'ne giderek okula girmek isteyen öğrencilerin geçişini sağladı.

Colbert Lisesi'nde ise protestocu öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Öğrenciler, sağlık önlemlerinin yeterli olmadığını, sınıf mevcutlarının azaltılmadığını, koridor ve kantinlerin çok kalabalık olduğunu belirtiyor.

