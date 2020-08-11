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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

Başbakan Jean Castex, ülkede salgının gidişatının kötü, durumun endişe verici olduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2020-08-11 22:03:12 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 354'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 354'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1397 artışla 226 bin 820'ye yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 354'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 391'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 12 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 190 artarak 83 bin 237 oldu.

Ülkede salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

- Başbakan'dan salgın uyarısı

Başbakan Jean Castex, Montpellier kentinde yaptığı açıklamada, ülkede salgının gidişatının kötü, durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Hastanede tedavi gören ve yoğun bakımda bulunanların sayısının arttığını ifade eden Castex, "Toplu olarak önlem almazsak, salgının tekrar başlamasına ilişkin yüksek riskle karşı karşıya kalırız ve bunu kontrol etmek zor olur." dedi.

Castex, valilerden kamuya açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunu mümkün olduğunca yaygınlaştırmasını isteyeceğini söyledi.

Başbakan, etkinliklerde 5 binden fazla kişinin toplanma yasağının, 30 Ekim'e kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.

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