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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 23:09:51 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 29'a çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 288 artışla 206 bin 192'ye ulaştı.

Son 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 29'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 492'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 983 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda olan hasta sayısı 96 gündür düşüyor.

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