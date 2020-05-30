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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:02:56 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 771'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 771'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1828 artışla 225 bin 898'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1325'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 380 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 52 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 486 artarak 68 bin 268'e yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 57 kişi yaşamını yitirirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 771'e çıktı.

Açıklamada, yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtildi.


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