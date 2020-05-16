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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 625'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:52:16 -
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 625'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 625'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 132'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 432 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 38 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 618 artarak 61 bin 66'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 17 bin 412, bakımevlerinde 10 bin 213'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 625'e çıktı.

Açıklamada, yeni vaka sayısına ilişkin bilgiler paylaşılmadı. Ülkedeki vaka sayısı dün 942 artışla 215 bin 632'ye ulaşmıştı.

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