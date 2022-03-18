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Teknoloji Fransa'da korsanlar, 510 bin kişinin bilgilerini çaldı
Teknoloji

Fransa'da korsanlar, 510 bin kişinin bilgilerini çaldı

Fransız kaynaklar, yaklaşık 510 bin kişinin banka, adres, telefon ve hastalıkları hakkındaki bilgi ve verilerinin bundan etkilenmediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 15:14:00 -
Fransa'da korsanlar, 510 bin kişinin bilgilerini çaldı

Fransa'da bilgisayar korsanları, Sosyal Güvenlik Kurumunun çevrim içi hizmet veren sağlık sistemine sızdı.

Fransız basınının Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) açıklamasına dayandırdığı haberde, bilgisayar korsanlarının çoğunluğu eczacı 19 sağlık çalışanının bilgisayarından Çevrim İçi Sağlık Sigortası Kurumuna (Ameli) ait giriş bilgilerini kullanarak sisteme sızdığı kaydedildi.

Haberde, bilgisayar korsanlarının 19 “kurbanın” muhtemelen Dark Web'de bulunan kullanıcı hesap bilgileri üzerinden sisteme giriş yapmayı başardıkları aktarıldı.

En az 510 bin kişinin bilgilerinin çalındığı ifade edilen haberde, kurumun mağdur hesapları gelecek günlerde bilgilendirmeyi planladığı belirtildi.

Haberde, kişilerin sosyal güvenlik numaralarının yanı sıra kullanıcı bilgilerinin çalındığı ancak banka, adres, telefon ve hastalıkları hakkındaki bilgi ve verilerinin bundan etkilenmediği iddia edildi.

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