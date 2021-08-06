Fransa'da koronavirüs yasası çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu ve ülke genelindeki yeşil kart uygulaması kararlarının yanına, bazı meslek gruplarına da aşı zorunluluğu getirilmişti. Bu grupta yer alan İtfaiyeciler örgütlenerek prostesto yürüyüşlerine başlamıştı.

Yasada değişiklik yapıldı

Fransa'da Anayasa Konseyi, yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen, koronavirüs ile mücadele yasasında, bazı değişikliklere giderek onayladı.

Konseyden yapılan açıklamada, hükümetin hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu, belli mekanlara girişte korona sağlık ruhsatı beyan etme uygulamasıyla sağlığın korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Korona hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin koronalı ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmedi.

Pazartesi başlayacak

Anayasa Konseyi, süresiz sözleşmeyle çalışan işçilerin ise işverenin korona ruhsatı talebini reddetmeleri halinde maaşlarının kesilmesini onayladı.

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen korona ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından haftaya 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek.

Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriyor.

Aşı belgesi gösterilecek

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, koronavirüs aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren korona ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, kafe, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakım evleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

"Sağlık diktatörlüğü"

Alışveriş merkezlerinin korona ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından korona sağlık ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa koronavirüs sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Protestolar tekrar başladı

Konseyin, yasanın özellikle bazı meslek gruplarının aşı zorunluluğu ile korona sağlık ruhsatı uygulamasını genişleten maddelerini onaylamasının ardından protestolar bir kez daha başladı.

Tepki gösteren aralarında Sarı Yeleklilerin de bulunduğu binlerce kişi Danıştay ve Anayasa Konseyinin bulunduğu Palais Royal'de toplandı.

Sarı Yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede 3 yıldır "özgürlüklerin altını oyduğunu" söyledi.

"Fransa'da özgürlükler sonlandı"

Yasa kapsamındaki sağlık ruhsatının insanları kahve içerken, tedavi olurken ya da normal vakit geçirirken ruhsat göstermek zorunda bırakacağını vurgulayan Rodrigues, "Bu özgürlük kısıtlamalarına karşıyız. Fransa gibi insan haklarının kökeni bir ülkede bu normal değil." diye konuştu.

Rodrigues, Konseyin 9 üyesinin yasanın sadece birkaç maddesini anayasaya aykırı bulduğunu anımsatarak, "Bugün Fransa için hüzünlü ve tarihi bir gün. Fransa'da özgürlüklerin sonlanmaya başladığı gün bugün, bu nedenle meydanlardayız." ifadesini kullandı.