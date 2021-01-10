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Dünya Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları azaldı
Dünya

Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları azaldı

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 151 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 23:32:00 -
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları azaldı

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 151 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle can kaybı 67 bin 750'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 944 artışla 2 milyon 783 bin 256'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 629'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 559 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 264 artışla 202 bin 429'a ulaştı, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi.

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