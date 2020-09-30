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Dünya Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 kişide koronavirüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:32:00 - 2020-09-30 22:48:16
Fransa'da koronavirüs kâbusu devam ediyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 64 kişinin daha öldüğü can kaybının 31 bin 956'ya çıktığı belirtildi.

Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 845 artışla 563 bin 535'e çıktığı ve 1238'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 590 kişi hastanelerde tedavi gördüğü açıklandı.

Fransa'da iyileşenlerin sayısı ise 470 artarak 96 bin 797'ye çıktı.

Ülkede 24 Eylül tarihinde kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaştığı ortaya çıkmıştı.

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