Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 kişiye koronavirüs tanısı konulurken, ölenlerin sayısı 346 olarak açıklandı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 346 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 522 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 66 bin 282'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 489 artışla 2 milyon 680 bin 239'a yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 625'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 904 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 1466 artışla 197 bin 503'e ulaştı.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e yükseldi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, İngiltere temaslı Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlanan kişi sayısının 10-15'e yükseldiğini belirtti.