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Dünya Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya

Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 40 bin 169'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 00:55:00 -
Fransa'da koronavirüs bilançosu artıyor

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 7 günde tedavi altına alınan 20 bin 9 kişiden 3 bin 303'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 40 bin 169'a çıktı.

Günlük ve toplam vaka sayısı paylaşılmazken, bu rakamların 9 Ekim'de güncelleneceği açıklandı.

Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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