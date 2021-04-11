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Dünya Fransa'da kapısına kilit vurulan cami yeniden açıldı
Dünya

Fransa'da kapısına kilit vurulan cami yeniden açıldı

Fransa'da hükümetin Ekim 2020'de kapattığı Pantin Camii, yeni alınan bir kararla 6 ay sonra yeniden ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 03:09:00 -
Fransa'da kapısına kilit vurulan cami yeniden açıldı

Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’deki caminin yöneticisinin, derste öğrencilerine Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra 16 Ekim 2020’de öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle kapatılan Pantin Camii, 6 aya yakın kapalı kalmasının ardından dün, cuma namazıyla kapılarını yeniden açtı.

Pantin Camii’nin müezzini Ahmed Zegache yaptığı açıklamada, cami ramazan ayından önce yeniden hizmete açıldığı için sevinçli olduklarını söyledi.

İnsanların caminin yeniden açıldığından haberdar olmaması nedeniyle cemaatin biraz az olduğunu belirten Zegache, caminin kapısını herkese açık tuttuğunu, Müslümanların mezhep ayrımı yapmadan hep birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Zegache, sözlerini şöyle sürdürdü;

Buradaki Müslümanlar, Fransa’daki diğer insanlardan farklı değil. Burada doğup büyüdüler ve eğitim aldılar. Biz de herkes gibi kurallara uyuyoruz, vergimizi ödüyoruz, ibadetimiz için de camiye geliyoruz.

Şu an koronavirüs (Covid-19) salgını var, hastalık bulaşmasın diye kısıtlamalar var. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, 15 asır önce bulaşıcı hastalıklarda karantina uygulaması yapıyordu.

Peygamberimiz tüm insanlığa gelen bir peygamber. Bundan dolayı Müslümanlar kapalı bir toplum değil. Hz. Muhammed, İslam’ı anlatırken sert olmadı, yumuşaklıkla ama ısrarla anlattı.

Şimdi 'Fransa Müslümanlığı' diye bir şey çıkarmışlar. Bu yanlış. Müslüman Müslümandır. Biz, Peygamber Efendimizi takip ediyoruz.

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