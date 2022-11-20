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Dünya Fransa'da İslam düşmanlığı! Alçaklar cami duvarına bunu yazdılar
Dünya

Fransa'da İslam düşmanlığı! Alçaklar cami duvarına bunu yazdılar

Fransa'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne ait caminin duvarına "İslam Avrupa'dan defol." yazısı yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 22:08:00 - 2022-11-20 22:11:22
Fransa'da İslam düşmanlığı! Alçaklar cami duvarına bunu yazdılar

 Yeniakit.com.tr 

Avrupa'da İslamofobi günden güne yayılırken İslam'a yönelik bir nefret suçu da Fransa'da işlendi.

Fransa'nın Flers bölgesinde, Nazi bağlantılı olduğu düşünülen şahıslar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne ait caminin duvarına "İslam Avrupa'dan defol" yazıp kaçtı.

"Polis koruma sağlamıyor"

Avrupa'daki İslam düşmanlığına ilişkin açıklamada bulunan İslamafobi ile Mücadele Kolektifi, Fransız televizyonlarından bazılarının İslamofobiyi körüklediğini ifade etti.

Açıklamada, devlet İslamofobisinden güç alan bu tür programların teşhir edilmesine karşın, Müslümanlara ait yerlerde polis koruması sağlanmadığı vurgulandı.

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