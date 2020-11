Fransa'da ırkçılık zirve yaptı! 'Hitler Yahudiler yerine onları öldürmeliydi'

Fransa'da yayımlanan Le Parisien gazetesinin haberine göre, özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı 30 Ekim'den bu yana, Twitter'da "tüm Çinlilere saldırı", "Hitler, Yahudiler yerine Çinlileri öldürmeliydi" şeklinde mesajlar paylaşıldı.

Ayrıca Asya kökenli bazı kişiler, sokakta yüzlerine tükürülme ve tokatlanma gibi fiziksel şiddet de uygulandı.

Asya kökenli 37 yaşındaki bir kadın öğretmen, salı akşamı bir çiftin fiziksel şiddeti ve hakaretine maruz kaldı.

Paris'te Asya kökenlilerin yoğun yaşadığı 13. bölgedeki Chinatown semtindeki 46 Asya derneğinin oluşturduğu Safety for All grubunun gözcüsü Sun-Lay Tan, özellikle çarşamba akşamından itibaren Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarında patlama yaşandığını söyledi.

Fransa'nı diğer yerlerinde de Asya kökenlilere tükürük, tokat ve sözlü saldırılar yapıldığı belirtiliyor.

Faşistler Hitler'e sempati duyuyor

2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusu on binlerce Fransız askerini ve sivilleri öldürüp Paris'i işgal etti. Buna rağmen ülkedeki tarihten bir haber Fransız faşistler "Hitler, Yahudiler yerine Çinlileri öldürmeliydi" gibi sloganları bile kullanmaktan çekinmiyor.