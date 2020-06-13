  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa’da ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor

Fransa’nın birçok kentinde artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan gösteriler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:28:09 -
Fransa’da ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor

Fransa’nın birçok kentinde artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan gösteriler devam ediyor.


ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’da devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Lille ve Montpelier gibi büyük kentlerde binlerce kişi bir araya gelerek, ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Paris’teki göstericiler Republique Meydanı’nda toplanırken, Floyd’un yanı sıra 2016 yılında polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore’yi de andı. Protestocular, “Adam Traore için adalet” şeklinde sloganlar attı. Polis, başkentteki gösterilerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, meydanın çevresine çelik bariyerler kurarken, bazı sokak başlarını ise TOMA’lar ile kapattı. Protestocular, polise gösteriler için izin aldıklarını belirterek, Republique Meydanı’ndan Opera Meydanı’na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Meydanın çevresinde bulunan iş yerleri ise güvenlik gerekçesi ile kapatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı