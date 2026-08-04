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Dünya Fransa’da İkinci Dünya Savaşı kâbusu: Ormandaki patlamalarda sır gibi detay!
Dünya

Fransa’da İkinci Dünya Savaşı kâbusu: Ormandaki patlamalarda sır gibi detay!

Yeniakit Publisher
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Fransa’da İkinci Dünya Savaşı kâbusu: Ormandaki patlamalarda sır gibi detay!

Fransa’nın Gironde bölgesindeki orman yangını sırasında yaşanan şiddetli patlamaların, yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Fransa'nın güneyinde etkili olan orman yangını, Gironde bölgesine bağlı Le Porge köyünde İkinci Dünya Savaşı dönemine ait 400 tarihi mühimmat ve havan mermisini ortaya çıkardı. Yetkililer, yangın sırasında duyulan ve ilk etapta tüp patlaması sanılan patlamaların, yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden İkinci Dünya Savaşı mühimmatları olduğunu açıkladı. Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti, mühimmat deposunun varlığından haberdar olmadıklarını söyleyerek, mühimmatların çevreye savrulduğunu ve bir merminin bir evin içinden geçtiğini kaydetti.

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