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WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

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WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta büyük sorun patlak verdi. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen sorun sonrası şirketten açıklama yapıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. 3 Ağustos itibarıyla uygulamaya giriş yapmak isteyen çok sayıda kullanıcı, herhangi bir kural ihlali yapmamalarına rağmen hesaplarının incelemeye alındığını belirten uyarıyla karşılaştı.

#2
Foto - WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

Kullanıcılara gösterilen uyarıda, hesap ve cihaz aktivitelerinin hizmet şartlarına uygunluğunun denetlendiği ve inceleme sürecinin yaklaşık bir gün sürebileceği ifade edildi. Beklenmedik uyarı nedeniyle çok sayıda kullanıcı uygulamaya erişemedi.

#3
Foto - WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

İlk etapta hesapların güvenlik ihlali nedeniyle kısıtlandığı düşünülse de sorunun kullanıcı kaynaklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, WhatsApp'ın spam mesajlar ve kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek için kullandığı otomatik güvenlik sisteminin hata verdiği ve çok sayıda masum kullanıcıyı yanlışlıkla riskli olarak işaretlediği belirlendi.

#4
Foto - WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, yaşanan sorunun ardından yaptığı açıklamada, otomatik denetim mekanizmalarında teknik bir hata meydana geldiğini doğruladı.Şirket yetkilileri, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen sistemlerin zaman zaman yanlış değerlendirmeler yapabildiğini belirterek, haksız yere erişimi engellenen hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

#5
Foto - WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı

Meta mühendislerinin, yanlışlıkla kilitlenen hesapları tespit ederek yeniden erişime açmak amacıyla kapsamlı bir sistem güncellemesi üzerinde çalıştığı belirtildi. Şirket, sorundan etkilenen kullanıcıların hesaplarının kademeli olarak normale döndürüleceğini bildirdi.

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